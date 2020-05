Marcolin: "Gattuso si è battuto molto per Mertens, come Callejon non ce ne sono sulla faccia della terra. Per la ripresa il Napoli ha un vantaggio"

Ultime notizie calcio – Dario Marcolin, ex calciatore ed opinionista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il rinnovo di Mertens apre la strada alla permanenza di Gattuso, si è battuto molto per il rinnovo del belga. Il Napoli ha calciatori con una struttura fisica tendenzialmente piccola e questo permette loro di entrare prima in condizione a differenza, invece, dell’Inter, per fare un esempio, che ha molti calciatori molto grossi fisicamente. Sono passati due mesi dalla morte di mio padre per il Coronavirus, ora aspetto il ritorno del calcio. Un conto è giocare a Barcellona a porte chiuse e senza Busquets e Vidal ed un altro è farlo tra diversi mesi. Dopo la gara d’andata però dico che le percentuali di passaggio del turno sono queste: 60% Barcellona e 40% Napoli. L’importante è non andare lì per difendersi solo. Mi sembrava strano ipotizzare un addio di Mertens Non mi priverei di Callejon, ha caratteristiche che in giro, sulla faccia della terra, non esistono. L’ultimo che aveva queste peculiarità era Zanetti, parte da un 7 in pagella. Lo spagnolo da centrocampista? La sua vita è la corsa e deve stare sulla corsia”.