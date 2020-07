Portanova: "Vestire la maglia azzurra è stato straordinario, non puoi non innamorarti di Napoli. Koulibaly? Spero possa restare"

Ultimissime calcio Napoli – Daniele Portanova, ex calciatore di Napoli e Genoa, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Genoa-Napoli? La partita interessa tanto anche al Napoli, sarà tosta soprattutto per il Genoa perché incontra una squadra come quella azzurra che gioca davvero bene. Non posso non essere innamorato di Gattuso perché mi somiglia tantissimo. Si era rotto qualcosa con Ancelotti e lui con la sua grinta e con la sua personalità ha rimesso le cose a posto dando fiducia ai calciatori che l’avevano persa. Vestire la maglia del Napoli è stato qualcosa di eccezionale, qualsiasi calciatore spera di approdare in una grande squadra ed io ci sono riuscito. Mertens? Come faccio a non capire il suo amore per Napoli? Non ci si può non innamorare di Napoli. Koulibaly? Dovesse andar via, il Napoli lo rimpiangerà. E' uno dei calciatori più forte. A livello di cuore, spero che De Laurentiis possa tenerlo, mi impressiona sempre di più a livello di forza fisica e di gestione”.