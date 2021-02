Daniele Portanova: "Gattuso fa le cose come vanno fatte. Basta fare catastrofi"

Napoli - Daniele Portanova, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Mi fa piacere che mio figlio abbia esordito con il Genoa. Ci teneva molto e spero che abbia altre opportunità per dimostrare il suo valore. Napoli? Oggi il Genoa è squadra. Il Genoa ha sfruttato le uniche due occasioni che ha creato. Io dico sempre che la prestazione deve sempre starci, poi il risultato spesso è figlio di tante cose. Il Napoli ha fatto qualche errore in difesa. Può capitare. Io però mi concentrerei non solo sugli errori, il Napoli ha fatto una buona prestazione con trame di gioco, possesso palla e tante occasioni. L'errore ci può stare quando vieni pressato. Purtroppo il Napoli ha trovato una squadra in salute che ha capitalizzato le due occasioni concesse. Il Napoli ha ancora una partita da recuperare comunque e se dovesse vincere, sarebbe in corsa per tutto. Io non farei catastrofi, l'ambiente dovrebbe dare più fiducia a Gattuso, che secondo me sta facendo le cose come devono essere fatte".