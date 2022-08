Damiani: "Raspadori può diventare straordinario, i nomi sul mercato non sempre hanno ripagato"

L'agente FIFA Oscar Damiani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Soltanto il capo dirà la verità i nomi e il mercato non spesso ripagano. Nessuno avrebbe puntato sul Milan lo scorso anno eppure ha vinto. Bisogna prendere giocatori funzionali al progetto. Sono curioso di vedere il ritorno di Lukaku, poi Roma e Juventus sulla carta hanno fatto un grande mercato, bisognerà vedere sul campo cosa faranno. Le squadre partono tuttte alla pari. Raspadori è un giocatore giovane che può diventare straordinario"