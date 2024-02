Damiani: "Osimhen al PSG è possibile, possono trovare un accordo. Sarebbe ideale per il calcio francese"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante di Napoli e Milan Oscar Damiani, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Un cambio di allenatore? Da ex calciatore non ricordo che si cambiasse quante volte la guida tecnica, certo non tre volte in un anno: bisogna conoscere le dinamiche interne per giudicare, se sono stati fatti i cambi è perchè De Laurentiis ed i collaboratori lo ritenessero giusto. Speriamo che Calzona sia una buona, per rientrare nelle coppe ci vorrà un girone di ritorno di alto livello ma gli spazi ci sono ancora.

Osimhen al PSG? Non lo so, è possibile perchè ci sarà la possibilità di pagare la clausola rescissoria e trovare un accordo contrattuale. Sarebbe ideale per il calcio francese però, senza dubbio”