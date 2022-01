Damiani: "L'Inter ha qualcosa in più delle altre. Napoli-Salernitana? Non ci saranno troppi problemi, ma..."

Ultime notizie calcio Napoli - Oscar Damiani, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Per la lotta Scudetto credo che l'Inter abbia qualcosina in più rispetto alle altre. Salernitana? In ogni partita c'è qualche insidia, anche se adesso i granata sono in grande difficoltà. Non credo che ci saranno tanti problemi per il Napoli, a patto ovviamente che gli azzurri siano al massimo".