Oscar Damiani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Insigne e Dybala sono gli uomini chiave di Napoli e Juve per la sfida di sabato. Sul piano psicologico la partita di Napoli è molto importante per la Juve di Allegri".