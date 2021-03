Damiani: "Ieri grande vittoria per il Napoli, qualcuno ha giudicato gli azzurri troppo in fretta"

Ultime notizie calcio Napoli - Oscar Damiani, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ieri mi è piaciuto molto, Gattuso ed i suoi hanno dimostrato che con tutti gli effettivi a disposizione può giocarsela con tutti. Ha ottenuto una grande vittoria ed ora si propone per entrare tra i primi quattro. Il Napoli va giudicato a fine campionato e qualcuno lo ha fatto troppo presto. Gli azzurri devono pensare a sé stessi, sarà importante non avere spaccature interne. Il Milan neanche è sicuro di andare in Champions League. Gattuso meriterebbe la conferma, ma poi alla fine le decisioni spettano alla società. Juric mi piace molto ed ha idee, ma è difficile indicare un possibile allenatore per il futuro del Napoli".