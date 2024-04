Damiani: "I talenti non si coltivano, i talenti nascono e basta: in Italia nessuno come il Barcellona"

Ultime calcio - Oscar Damiani, agente di calciatori, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"In Italia non ci sono i campioni giovani che ha il Barcellona, poi noi siamo più restii a far giocare i ragazzini. Poi in Spagna ed in Inghilterra ci sono meno tatticismi e quindi i giovani arrivano più pronti. I talenti non si coltivano, i talenti nascono e basta. Poi si esagera ad andare sempre sugli stranieri, perchè qualche buon calciatore tra le primavere e la Serie B ci sono, ma non definiamoli talenti".