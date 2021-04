Damiani: "Galtier al Napoli? Ha la personalità giusta, ma non credo voglia lasciare la Francia. Il Nizza farebbe carte false per lui"

Ultime notizie calcio Napoli - Oscar Damiani, ex calciatore e procuratore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Galtier lo conosco molto bene. Ha la personalità giusta per gestire la piazzare di Napoli ma non sono così convinto che voglia lasciare la Francia. Sulle sue tracce c'è anche il Nizza, che ha alle spalle una proprietà importante e che farebbe carte false per averlo. Bisognerà vedere eventualmente anche se il Napoli andrà in Champions League. Osimhen ha bisogno di avere campo davanti, deve ancora crescere dal punto di vista tecnico. Può diventare un attaccante da venti gol a campionato, anche se non ha ancora questi numeri".