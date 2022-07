Damiani: "Dispiace per Mertens, si poteva trocare un accordo! Koulibaly? Se va via De Ligt..."

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Oscar Damiani:



“Non mi sono fatto grandi idee, mi dispiace per Mertens perché aveva fatto molto bene. Penso che un accordo si poteva trovare. Koulibaly è un giocatore fondamentale per la difesa e per la squadra. Vediamo, secondo me bisogna solo aspettare. Per la Juventus è tutto legato a De Ligt. Se dovesse andare via lui si potrebbe andare su Koulibaly. Bisogna vedere anche qual è la scelta di Koulibaly che sarà quella finale. Penso che bisogni chiedere di meno nei contratti perché molti rimangono senza squadra. Ci deve essere uno equilibrio che deve essere trovato tra agenti, calciatori e società”.