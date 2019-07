Damiani: "Secondo me James non andrà al Napoli, la sua volontà non conta. Su Icardi e Pépé..."

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Oscar Damiani, agente di calciatori. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“James? Conta nulla la sua volontà, a meno che non sia disposto ad abbassarsi lo stipendio. Se poi il calciatore vuole solo Napoli al massimo arriverà all’ultimo giorno di mercato. Secondo me questo affare non si farà, tra l’altro a me non fa nemmeno impazzire come calciatore. Icardi? Grande goleador, fa sempre più di 20 goal e sarebbe un grande acquisto per il Napoli. Pépé? E’ un esterno d’attacco, ha giocato poche volte da centravanti. E’ un contropiedista, gioca nel ruolo di Callejon, ma ha altre caratteristiche. E’ molto tecnico, va a 100 all’ora e arriva sempre sul fondo”.