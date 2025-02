Dalla Georgia: "Napoli orribile! Se non si fa un calciomercato di qualità la prossima stagione sarà un disastro"

"Complimenti all'Udinese. Un punto in trasferta con il capolista è un risultato eccellente. Purtroppo non posso commentare la nostra prestazione. Orribile. Questa partita ha anche mostrato i problemi che abbiamo con la squadra. Se non facciamo un calciomercato non solo di grande portata ma anche di qualità , la prossima stagione potrebbe essere un disastro, tenendo conto che non giocheremo una partita a settimana".

Questo il tweet del giornalista georgiano, Kakha Dgebuadze, post Napoli-Udinese 1-1.