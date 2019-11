Daino: "Di Lorenzo tra i migliori terzini del campionato: ha qualità e fa entrambe le fasi di gioco! Su Milan-Napoli..."

Ultimissime calcio Napoli - Daniele Daino, ex calciatore di Napoli e Milan, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Di Lorenzo credo che sia tra i migliori terzini destri del campionato: ha qualità, sa fare entrambe le fasi molto bene. Ad inizio anno era partito spingendo molto come piace a lui. Poi pian piano l'entusiasmo magari è un po' scemato ed ha iniziato a coprire maggiormente. Sono sicuro che farà bene. Situazione dei terzini in casa Napoli? Dietro gli infortuni puoi far poco... La partita tra Milan e Napoli va a pennello: ci farà vedere quanti passi avanti ha fatto la squadra di Pioli a cui continua a mancare continuità di risultati. Il Milan arriva a questa partita in una zona di classifica molto pericolosa".