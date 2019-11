Daino a CN24: "Ancelotti? Mi sembra che manchi l’anima al Napoli! Di Lorenzo ha una caratteristica che tutti i suoi compagni dovrebbero avere"

Ultimissime notizie Napoli calcio. L’ex difensore di Milan e Napoli Daniele Daino è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di Calcio Napoli 24:

“Ricordo bene il periodo di Maradona, contro il Milan di Sacchi: sono degli incontri che rimarranno bene impressi nella storia. Le due maglie mi hanno lasciato qualcosa: a Napoli ero in prestito per un anno, feci un campionato importante ed era l’anno prima di un grave infortunio. Fu un privilegio ed un onore indossare la maglia azzurra, sicuramente. Il ricordo del San Paolo? È molto soggettivo, io ad esempio mi esaltavo tanto e non accusavo la pressione, anzi provavo a dare di più. Con Ancelotti ho visto dell’involuzione sull’atteggiamento, la squadra non va in campo con quell’alchimia che si era creata con Sarri: di questo Napoli mi sembra che manchi l’anima, sembra brutto anche nei momenti migliori. Se ritroverà umiltà, e per me il Napoli è più forte e completo dell’anno scorso, allora potrà fare un buon prosieguo di campionato. Albiol? Qualitativamente forse è meno completo di Manolas, ma come esperienza e carisma forse era superiore e dava una mano al reparto: se il Napoli soffre a livello difensivo, lo fa perchè in campo non è molto legato tra i reparti ed allora fanno fatica in tanti. 4-3-3? Dipenderà molto dall’atteggiamento dei calciatori, se nel Napoli e nel gruppo di calciatori c’è voglia di ripartire assieme al proprio allenatore per fare qualcosa di importante: il tempo c’è ancora. Di Lorenzo? Forse è tra i più bravi nel suo ruolo, non è facile trovare un terzino che attacchi e difende molto bene come lui. Può essere importante nei prossimi anni, ha una caratteristica che tutti i suoi compagni dovrebbero avere: se avessero la sua anima, il Napoli avrebbe un’altra classifica”