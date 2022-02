Da Venezia, Ragazzo a CN24: "Spalletti ha lasciato un bel ricordo, ma non so che accoglienza ci sarà per lui"

Alessandro Ragazzo, giornalista che segue il Venezia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il Venezia di Zanetti è riuscito a mettere in difficoltà tante squadre quest'anno, anche le big. Credo che Zanetti proverà a pressare il Napoli e mettere in difficoltà la squadra di Spalletti, proverà però anche a giocare le ripartenze con i suoi giocatori veloci e di qualità. Mi aspetto la stessa partita fatta in casa. Non so che accoglienza ci sarà per Spalletti, sono passati 25 anni ed è cresciuto tanto. Era un altro Venezia e c'era Zamparini, ha lasciato un bel ricordo sicuramente".