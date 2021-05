Da Udine, Lena: "Servono le giuste offerte per De Paul, è fortemente legato a Udine"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianluca Lena, giornalista.

"Credo che negli ultimi anni è stata persa l'abitudine di regalare un po' di punti da parte delle squadre senza obiettivi. Nell'ambiente Udinese si spinge molto per provare ad arrivare al 10° posto, un obiettivo che la squadra ha sempre fatto fatica a raggiungere. La partita di stasera sarà viva e aperta, il Napoli visto da qua è uno dei candidati più forti per il quarto posto. Con l'assenza di Arslan bisognerà capire dove spostare Pereyra, o sulla linea dei centrocampisti con Forestieri insieme a Okaka oppure a sostegno della punta. Da capire se riposerà Becao, eventualmente al suo posto De Maio. De Paul? Fortemente legato a Udine, c'è da capire se le offerte per lui saranno all'altezza delle richieste".