Da Torino, Rossin a CN24: "A Vanoli è stato venduto un giocatore senza essere avvisato"

Napoli - Elena Rossin, giornalista di Torinogranata, è intervenuta a CalcioNapoli24 Live su CN24TV:

"L'infortunio di Zapata qualcosa ha cambiato nel Torino dopo un grande avvio di stagione. Il mercato non ha aiutato Vanoli, gli è stato venduto Bellanova senza essere avvisato dopo la prima giornata di campionato. Su Buongiorno già sapeva, come del mancato rinnovo di Rodriguez, ma sicuramente si aspettava qualche rinforzo in fase di preparazione. Si aspettava anche qualche rinforzo di maggiore qualità, spesso sottolinea questo aspetto. Ora non può fare altro che lavorare per ottenere il massimo da ciò che ha".