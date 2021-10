Da Torino - Praet out col Napoli, in avanti tre attaccanti si contendono una maglia

Ultime notizie calcio Napoli - Alberto Giulini, direttore di ToroNews, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Bremer a Napoli? Il Torino lavora per rinnovargli il contratto ed il suo futuro è tutto da scrivere. Il suo desiderio è giocare la Champions ed in Premier League, per il Napoli e per Spalletti sarebbe perfetto. Praet non ci sarà col Napoli e quindi sulla trequarti spazio a Linetty ed a Brekalo. Per il ruolo di centravanti in tre si contendono una maglia: Belotti e Zaza hanno appena recuperato, mentre Sanabria arriverà tardi per gli impegni con la Nazionale".