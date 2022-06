Da Salerno, D'Angelo: "Napoli su Djuric, può arrivare per sostituire l'addio di Petagna"

Tommaso D'Angelo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Potrebbe nascere una collaborazione tra Napoli e Salernitana, anche perché i due presidenti la pensano alla stessa maniera nella lotta agli agenti di massima serie. C'è molta sintonia tra i due massimi dirigenti dei club, hanno parlato spesso di un ponte tra i due club, staremo a vedere se la collaborazione sarà fattiva. Milan Djuric? Confermo l'interesse del Napoli per questo centravanti, potrebbe arrivare in azzurro per sostituire Andrea Petagna. E' un attaccante di tutto rispetto che fa sentire il suo peso in organico. Al Napoli piace tantissimo, vedremo se si farà l'operazione. Petagna potrebbe interessare a De Sanctis, ma è ancora presto per parlarne adesso".