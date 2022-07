Stefano Penuzzi di Monzanews.it è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Manca ancora qualcosa, ma ci siamo. Il Monza è su Petagna e la trattativa può concretizzarsi ad inizio della prossima settimana. Si discute sulla formula, il Monza ha l’accordo col giocatore e lo vuole in prestito ma potrebbe anche chiudersi a titolo definitivo".