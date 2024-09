Da Milano, Parisio: "Napoli favorita per lo scudetto subito dopo l'Inter, ha fatto grandissimi acquisti"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista di passioneInter. Di seguito, un estratto dell’intervista. Quali saranno le scelte di Inzaghi dal 1' contro il Monza? "Domani ci sarà ampio turnover, perché oltre al Monza, ci saranno Manchester City e Milan. Sommer; Pavard, De Vrij, C.Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Taremi" Come si fa a restare concentrati sul Monza quando mercoledì ci sarà l'esordio nella nuova Champions in casa del Manchester City? "Inzaghi è sempre stato abituato a ragionare partita dopo partita. Chiaramente il pensiero c'è, la partita è di prestigio e tutti i punti a disposizione possono essere decisivi visto che la nuova formula è una sorta di campionato. Ma c'è lo scoglio Monza da superare per iniziare ad intraprendere il percorso per mantenere la vetta della classifica. Chiaro che in una rosa come quella dell'inter, è fondamentale che anche le seconde scelte dimostrino di essere all'altezza, Carlos Augusto, Dumfries e Taremi su tutti" L'Inter resta la favorita per lo Scudetto? "Sì, e subito dopo c'è il Napoli. La Juventus va decifrata: dobbiamo attendere novembre per dare un giudizio definitivo" Qual è la competitor che si è maggiormente rinforzata? "La Juventus, regina del calciomercato, ed il Napoli di Conte: Neres e McTominay sono due grandissimi acquisti, soprattutto quest'ultimo, e lo dico da amante della Premier League. La Lazio potrebbe essere la scommessa del campionato. Atalanta? Non mi convince come l'anno scorso" Lautaro unico interista nella lista dei 30 finalisti al Pallone d'Oro: quale posto meriterebbe? "Sinceramente, per l'annata fatta, potrebbe vincerlo: capocannoniere in Serie A ed in Coppa America. Vinicius ha vinto la Champions ma Lautaro è stato più incisivo"