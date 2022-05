Calciomercato Napoli - Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha parlato Nicolò Schira:

“Hickey? Io credo che a sinistra arriverà Mathias Olivera, quindi essendoci Mario Rui direi che la pista è da escludere. Mario Rui in partenza? Credo che per età non abbia tanto mercato: si giocherà il posto con Mathias Olivera che sostituirà Ghoulam”.