Da Madrid, Uria: "Il Napoli ha 48 ore per James Rodriguez, poi andrà all'Atletico Madrid per 50 milioni"

Ruben Uria, corrispondente dalla capitale spagnola per Goal.com, ha parlato degli ultimi aggiornamenti che riguardano James Rodriguez ai microfoni di Radio Marte: “James Rodriguez non è più vicinissimo al Napoli. L’interesse dell’Atletico Madrid è reale, è vero e confermato, il club vuole James, il problema è capire se il Real vuole vendere il colombiano all’Atletico Madrid che è una diretta concorrente. Se nelle prossime 48 ore il Napoli non lo compra, James Rodriguez va all’Atletico che è disposto a pagare James fino a 50 milioni. James interessa molto a Simeone: l’Atletico è sul giocatore perchè è stata una richiesta dell’allenatore. Il Real non voleva venderlo all’Atletico, ma ora ha fretta, deve comprare Pogba e per questo venderebbe James ad ogni squadra. Ancelotti è un grande allenatore ed ha feeling con James Rodriguez, ma se devo sbilanciarmi dico che il colombiano vuole restare a Madrid e gli farebbe più piacere giocare all’Atletico che è una grande squadra. Neres dell’Ajax è la grande alternativa a James Rodriguez, ma il primo obiettivo di Simeone è il colombiano. Correa dell’Atletico a Napoli? E’ un’opzione perchè l’Atletico può venderlo ed è valutato 35 milioni. Dopo l’arrivo di Trippier, possiamo depennare il nome di Hysaj dalla lista dell’Atletico Madrid. Il terzino del Napoli era la quarta opzione, Trippier la seconda”.