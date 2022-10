Da Cremona, Saetta: "Per il Napoli ci sarà il sold out allo stadio! Settore ospiti venduto in poche ore"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Giulio Saetta, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il momento della Cremonese? La squadra dopo 26 anni di assenza sapevamo che avrebbe potuto incontrare problemi, dopo otto giornate non puoi fare miracoli ma assestarti: ci sono otto undicesimi nuovi e l’assestamento è inevitabile. L’ambiente è carico, lo stadio Zini per la prima volta sarà sold out con quindicimila spettatori: il settore ospiti è andato venduto in poche ore, sarà una festa. La classifica piange, l’attacco è il secondo peggiore così come la difesa: i numeri non mentono, ma l’ambiente è tranquillo. Cremona non è una piazza abituata a colpi di testa, lascia lavorare tranquilli.

Alvini? Non si parla di esonero, bisogna dargli tempo: fa della duttilità tattica la sua arma principale, ha sempre detto che non gli interessa il modulo ma manca un po’ di identità e di aggressività nel fare la partita. Il modulo? È stato recuperato l’ex Chiriches, si potrebbe giocare a 3 dietro ed un centrocampo a cinque dietro Dessers-Okereke in attacco”