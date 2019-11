D'Orsi: "Destino di Ancelotti è segnato: Gattuso è più di un'idea, ma ADL avrebbe già incontrato Spalletti"

Jacopo D'Orsi, giornalista de La Stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva: "De Laurentiis si aspetta le scuse della squadra, e allora potrebbe rinunciare anche ai danni d'immagine. Molti dei giocatori si sono pentiti e non rifiuterebbe di nuovo il ritiro. Allan, Insigne e Mertens sono da convincere. Il presidente ha offerto a Mertens e Callejon il rinnovo con lo stesso ingaggio, oltre non può andare. Potrebbero andar via, per iniziare un nuovo ciclo. Anche il destino di Ancelotti è segnato. Per la guida tecnica a noi risulta che Gattuso sia più di un'idea. Inoltre De Laurentiis avrebbe già incontrato Spalletti"