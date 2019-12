D'Amico: "Serve coesione e continuità, i giocatori sono mentalmente da un'altra parte! Mi fido di Ancelotti. Gattuso? No comment"

Ultimissime Calcio Napoli - Andrea D'Amico, agente, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda su CalcioNapoli24 Tv, canale 296 del DTT. Ecco quanto dichiarato:

"Ritiro? Come ha detto Ancelotti bisogna ritrovarsi. Il ritiro non è punitivo ma per ritrovarsi come gruppo e mentalmente. Senza coesione non si può arrivare agli obiettivi. Ho visto che i giocatori scendevano in campo con la testa da un'altra parte. E' una presa di coscienza importante ed indispensabile. Non è una questione di motivazioni, è un fatto mentale che va oltre le motivazioni dei singoli e del gruppo. La serenità è stata minata da tutto quello che è successo. Il casus belli nasce dall'errore fatto dalla squadra di non andare in ritiro, la reazione della società ha creato ulteriore disorientamento. Ad Udine per ripartire? Le gare più difficili sono quelle che sembrano più facili. Adesso bisogna ricompattare l'ambiente, non ne basta uno di risultato positivo ma serve continuità. Non è facile mettere a posto tutto ma ho fiducia in Ancelotti, mi fido di lui. A mio avviso, ovviamente, il Napoli doveva andare in ritiro, i giocatori hanno sbagliato. Gennaro Gattuso? Non parlo di queste cose, sono una persona troppo seria. Non mi sembra corretto nei confronti di entrambi. Non sembra possibile l'esonero né le dimissioni. Nel frattempo magari Rino firma tra una settimana, è impossibile pensare da qui a giugno".