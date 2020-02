D'Amico: "La rosa del Napoli non è tra le prime tre di Serie A"

Ultimissime calcio Napoli - Vincenzo D'Amico, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Che dici di Inter-Napoli? "Ha giocato come doveva giocare per fare risultato. E' stato quello che serviva e l'ha fatto alla perfezione. Serviva questo per vincere, ha seguito le idee di Gattuso. Lì davanti l'Inter poteva fare qualcosa di più ma non l'ha fatto".

A fine gara Conte ha detto che la rosa del Napoli è seconda solo alla Juve. E quella dell'Inter dov'è? "E' come Calimero. La rosa del Napoli non la metto tra le prime tre. Mi sembra la solita scusa per giustificare una sconfitta. Non so se lo pensa veramente Conte, spero di no, perché la realtà dice altro. La rosa dell'Inter è seconda solo alla Juve per numero di giocatori".