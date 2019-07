D'Amico: "Higuain centravanti ideale per il Napoli, e so che Ancelotti..."

Il centravanti ideale del Napoli? Gonzalo Higuain. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Andrea D'Amico si è espresso così in merito: "Sarebbe stato il centravanti ideale per il Napoli. Ovviamente sappiamo com'è andata la storia tra Napoli e Higuain e rimetterla in piedi è impossibile, ma l'argentino sarebbe l'attaccante perfetto per Ancelotti. E so che Carlo ha molta stima di lui. Il mercato degli attaccanti comunque si risolverà più in là nel tempo, è sempre stato così,e bisogna avere pazienza".