D'Amico: "Favorevole alla chiusura del mercato a settembre, il Napoli ha tre-quattro obiettivi importanti"

Andrea D'Amico, procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Perchè fare durare un mercato 60 giorni per poi decidere tutto negli ultimi 15 giorni? E' vero, ma è anche vero che ci sono state le tournée, le amichevoli, è sempre stato così. Abbiamo tante punte sul mercato, se ne smuove una e se muovono altre. L'anno scorso il mercato chiudeva a Ferragosto, io sono favorevole alla chiusura per i primi di settembre. Il Napoli ha 3/4 obiettivi importanti bisogna aspettare per capire quale possa essere la soluzione migliore in base al prezzo e alla bravura del giocatore. E' un campionato dove chi vince è quello che prende meno gol".