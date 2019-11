D'Amico (agente): "De Laurentiis non lascerà andare via Ancelotti continuando a pagarlo: non credo ad un ribaltone"

Sebastian Giovinco vince ancora. Dopo i trofei portati a casa con la Juventus e il Toronto la Formica Atomica conquista la Champions League Asiatica con l’Al Hilal. “Sono davvero felice per Sebastian, per il club e tutti i suoi milioni di tifosi e per la nostra agenzia che lo rappresenta”, dice l’agente Andrea D’Amico a TuttoMercatoWeb.

Forse qualcuno a Milano rimpiange Gattuso. Pare che a Rino adesso pensi il Napoli.

“Io Gattuso lo vedrei bene in qualsiasi piazza. Ha dimostrato di avere qualità, capacità e tutto quello che serve per allenare una grande squadra. Con il Milan ha fatto un miracolo, ha portato i rossoneri in Europa. Sarebbe stato giusto continuare con lui. Era l’uomo giusto al posto giusto. Quando la materia prima non è di altissimo livello hai bisogno di allenatori che possono colmare questo gap. Allenatori come Gattuso”.

L’uomo giusto anche per il Napoli?

“Per analizzare la situazione non si può prescindere dal contratto di Ancelotti, che è uno degli allenatori più importanti al mondo. Secondo me De Laurentiis non lo lascerà andare via continuando a pagarlo. Non credo ad un ribaltone sulla panchina azzurra”.