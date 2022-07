D'Agostino: "Terrei Zerbin e Gaetano, ma verso il 20 agosto il Napoli cambierà idea. Società confusa su Koulibaly"

Gaetano D'Agostino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Bisogna capire il futuro di Fabian Ruiz e Demme, senza sostituti che piacciono Spalletti non può lasciarli andare. Conosce già i due giocatori e solo con degni sostituti possono partire, non è facile rimpiazzarli. Zerbin e Gaetano sono due giocatori di grande prospettiva, ma a inizio ritiro si far un pensiero su di loro e ad agosto un altro. E' ad agosto che si muove il mercato in Serie A, non ci sono soldi e quindi può arrivare tutto a rilento. Gaetano e Zerbin partono con entusiasmo, poi verso il 20 agosto avendo tanto mercato si pensa di darli. Io terrei entrambi invece di darli in prestito, hanno dimostrato di essere importanti in Serie B. Vendo un Napoli confuso sul resto, non puoi vendere Koulibaly a 35 milioni di euro".