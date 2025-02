D'Agostino: "Okafor non è il nome che ti immagini per sostituire Kvara. Udinese? Attenti a Lucca"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gaetano D’Agostino, ex Udinese:

“L’Udinese è una squadra in grandissima crescita, ha ripreso brillantezza e ha 2-3 giocatori di talento enorme. Lucca sta segnando tanto e può dare fastidio a qualsiasi difesa: è completo, ha tutto e si muove benissimo con i compagni. Ha preso consapevolezza e darà fastidio anche a Rrahmani e Buongiorno. Il Napoli è nettamente più forte, ma dovrà essere il miglior Napoli possibile per 90’: non dovrà mancare di concentrazione, perché altrimenti succede quanto successo all’Olimpico contro la Roma. Anguissa? È sempre stato un grande calciatore, lo scorso anno ha avuto un anno di calo come tutti. Ora ha una voglia di rivalsa che è emersa con il lavoro di Conte. È un giocatore che migliora da solo, è una delle mezzali più forti in Europa. Napoli indebolito sul mercato? Okafor crea scompiglio e ha talento, anche se non è il nome che ti immagini per sostituire Kvaratskhelia. Capisco la delusione, ma i tifosi devono capire che c’è una sola competizione e gli undici presenti sono già di grandissimo valore. Conoscendo Conte si sarà arrabbiato, ma ora è già proiettato al campionato e alla partita contro l’Udinese. Poi in estate pretenderà 4-5 giocatori di livello perché il Napoli dovrà competere su tre competizioni. Il Napoli non è un punto di approdo per i calciatori? Dipende dal livello dei calciatori che tratti. Per diventare un punto di arrivo assoluto servono tanti aspetti: credibilità del progetto, vittorie continue, trofei, lavorare sul settore giovanile e tanto altro. Non basta mettere 1-2 tasselli all’anno. La credibilità del progetto si costruisce con pazienza”.