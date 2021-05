Gaetano D’Agostino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli è la squadre più in forma del campionato. Occhio a brutti scherzi con l’Udinese. Osimhen è un giocatore forte, è normale che deve essere un giocatore che stia al 100% per poter rendere al meglio viste le sue doti atletiche".