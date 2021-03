D'Agostino: "Demme molto utile, esalta anche Zielinski ed Insigne. Mertens l'attaccante più prezioso nel Napoli"

Ultimissime calcio Napoli – Gaetano D’Agostino, ex calciatore ed allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli dopo la vittoria sul Milan ha un vantaggio contro la Roma perché quel successo ha dato morale agli azzurri. Demme gioca a ritmi alti e quindi questo agevola tanto la costruzione quanto il recupero palla. Si trova bene con elementi con Insigne e Zielinski che preferiscono giocare a ritmi alti. E’ un giocatore molto, molto utile. A conferma di ciò c’è il fatto che Gattuso lo preferisca a Bakayoko. Osimhen nello stretto fa fatica, mentre Mertens ha una maggiore capacità di inventare. Osimhen è molto generoso ma ha bisogno di spazi ma quando c’è il belga tutti danno di più. Per questo credo che in avanti l'uomo più prezioso sia proprio Mertens”.