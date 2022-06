Cupi: "Impossibile sostituire Koulibaly, Ostigard ha importanti margini di miglioramento"

Andrea Cupi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Koulibaly rappresenta uno dei giocatori più forti in Europa, ha avuto una crescita esponenziale, è difficile da superare. In Italia e in Europa si fa fatica a trovare un giocatore del genere per poterlo sostituire. Ostigard ha fatto un ottimo campionato a livello personale, ha importanti margini di miglioramento".