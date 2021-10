Cucci: "Nations League, ne avrei fatto a meno: prima il campionato e poi tutto il resto. Rinnovo Insigne? Esiste la riconoscenza per i club..."

Napoli Calcio - Italo Cucci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Nazionali? Basterebbe andare a vedere i calendari di quando abbiamo vinto i campionati del mondo. Si ferma un sistema calcistico intero, serve trovare gli spazi. Si trovano e si sono trovati, senza che il calendario lasciasse troppo spazio alle nazionali. Di questa ultima coppa che si sono inventati, ne avrei fatto a meno. Poi avremo il mondiale ogni due anni, perchè lo avremo. Prima salvo il campionato poi tutto il resto. Posso capire la voglia di Koulibaly e del calcio africano di crescere e imporsi. Capisco, però, anche Courtois sullo sfogo avuto per la finalina di ieri. Rinnovo Insigne? Questi ragazzi, come Donnarumma, devono ricordarsi cosa il club ha fatto per loro. Anche il caso Messi non mi è piaciuto, esiste la riconoscenza: altrimenti si va sugli assoluti mercenari".