Cucci: "Con la mia esperienza potrei fare l’allenatore del Napoli! C’è una mentalità napoletana nell’essere belli contro i belli, bisogna esserlo anche contro i brutti"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Italo Cucci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’emergenza è in casa di tutti, bisogna far finta di niente perchè l’unico male che viene è dal pensiero. La forza del Napoli è aver acquisito una maturità fortissima con giocatori di qualità: non è la prima volta che vediamo squadre senza i loro titolari, il messaggio di questa stagione è che il calcio se la cava tirando avanti. Con la mia esperienza potrei fare l’allenatore del Napoli, farei discorsi diversi ed una preparazione cosciente del pericolo di avversari modesti. C’è una mentalità napoletana nell’essere belli contro i belli, bisogna esserlo anche contro i brutti. Sarri è stato il migliore nell’ultimo decennio, ma è cascato anche lui in situazioni ridicole. Coppa d’Africa? Quando uno mette mano al portafoglio per spese notevoli come i calciatori, dovrebbe sapere a cosa vanno incontro i calciatori. Quando fai certi acquisti, comprate italiano: sai esattamente quale sarà il suo percorso annuale. La questione Coppa d’Africa è sembrata una sorpresa, ma quando è stata calendarizzata nessuno aveva detto nulla”