Cucchi: "Sono felice che Dybala sia arrivato alla Roma, potrebbe trovare le condizioni ideali per rilanciarsi"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Riccardo Cucchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Sono felice che Dybala sia arrivato alla Roma, potrebbe trovare le condizioni ideali per rilanciarsi. Prima che arrivasse alla Juventus molti pensavano fosse un reale fuoriclasse, magari in bianconero ha avvertito il peso della maglia. Il mercato alterna colpi di scena anche a sorpresa.

La Juventus vuole tornare ad essere protagonista, è in pausa da due anni e vuole vincere di nuovo. Sono stati messi sul mercato calciatori che non facevano parte del progetto, forse in questo momento è la squadra che ha organizzato la miglior campagna acquisti/cessioni. Il mercato si chiuderà a campionato iniziato, altre situazioni andranno discusse e non credo finiranno qui le sorprese”