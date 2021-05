Cucchi: "Sconfitta della Juve segnale del tramonto di un'era! Ricordo ancora perfettamente il primo Scudetto del Napoli"

Napoli calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista.

"Arbitri? Non mi piace parlarne per scelta personale, anche perché la partita è più importante. Sconfitta Juventus? Segnale definitivo del tramonto di un'era. Il tracollo di ieri ha dimostrato che quell'era dominante è finita, ora deve fare i conti della realtà che è frutto di errori manageriali e di scelte tecniche. Penso sia necessaria una rivoluzione se la Juve vorrà tornare a essere competitiva. Il Milan invece ha dimostrato ieri quanto sia stato buono il lavoro sul campo e l'anno prossimo potrà dire la sua. Lazio? La sconfitta di Firenze allontana in modo irreversibile il sogno 4° posto. Primo Scudetto Napoli? Quel giorno ero solo in ascolto ma ricordo perfettamente la giornata. Ho avuto poi la fortuna di vivere per qualche giorno l'atmosfera straordinaria per la città. Erano anni bellissimi di un calcio bellissimo, in Italia c'erano tanti campioni. Ciotti o Ameri? Ho cercato di rubare a entrambi".