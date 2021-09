Cucchi: "Lazio e Napoli hanno la possibilità di riportare l’Europa League in Italia! Sulle italiane in Champions..."

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista:

"Le italiane in Champions League? Ho visto cose positive, mi sembra che l’onda lunga dell’Europeo abbia avuto ripercussioni anche sui club. Le quattro squadre italiane hanno provato a giocare apertamente, poi è chiaro che le differenti qualità tecniche hanno inciso sui risultati finali. L’Inter di Simone Inzaghi meglio dell’Inter di Antonio Conte? Quando Simone è stato chiamato all’Inter, si era parlato di una somiglianza tra lui e Conte. In realtà allenano in maniera molto diversa, nella mentalità calcistica di Inzaghi c’è la volontà di avere il dominio del campo. L’Inter, a mio avviso, potrebbe trarre molto vantaggio da questa nuova tipologia di gioco. Chiaramente, le cessioni di Hakimi e, soprattutto, Lukaku non possono non incidere sulla forza generale della squadra. Lazio e Napoli? Faccio loro un grande in bocca al lupo, le italiane in passato non hanno mai reso onore all’Europa League. Con impegno, intelligenza e volontà possono arrivare entrambe fino in fondo".