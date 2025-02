Cucchi: "Depressione esagerata nell'ambiente Napoli. Raspadori? Può aiutare la squadra"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista:

“L’ambiente del Napoli arriva un po’ depresso alla sfida con la Lazio, ma mi sembra esagerato. Il cammino degli azzurri è stato finora trionfante e può succedere anche alle big di avere un minimo calo di risultati. Il Napoli non ha dato alcun segnale di cedimento o preoccupazione, ma all’Olimpico sarà una gara molto difficile. La Lazio ha battuto già due volte Conte, magari ora arriverà preparato e pronto ad una reazione. È il momento di Raspadori? Sarebbe una scelta intelligente. Il Napoli crea tanto ma realizza meno, il solo Lukaku come terminale non è abbastanza.

Una seconda punta come Raspadori potrebbe essere una bella soluzione: merita spazio e può far vedere il suo valore proprio nell’aiutare la squadra a realizzare di più. La Lazio? Le analisi vanno fatte sulle prestazioni e non sui risultati. Il 6-0 contro l’Inter è stato devastante, così come la sconfitta nel Derby, ma le prestazioni non sono mai mancate. Baroni tiene vivo il gioco della Lazio in qualsiasi contesto, è una squadra che crea tantissimo e che riesce sempre ad essere efficace. L’obiettivo della Lazio è di centrare il quarto posto e sa che contro il Napoli può avere una chances importante. Di certo, il distacco di punti che c’è oggi fra le due squadre è assolutamente reale”.