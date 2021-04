CTS, Braconaro: "Riapertura stadi a maggio, sì a vaccinati ed a quelli che hanno gli anticorpi!"

Ultime notizie calcio Napoli - Il Dott. Francesco Braconaro, membro della commissione medico scientifica federale e rappresentante medici sportivi della Lega Pro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il protocollo per gli Europei sarà quello della UEFA, che si applica anche per le competizioni europee. Resta invariata, ma c'è la speranza di una vaccinazione. E' in corso un dibattito sulla vaccinazione degli atleti olimpici, e magari si potrebbe trovare la quadra su questo tema. Magari una soluzione del genere potrebbe essere presa anche per i calciatori per gli Europei. Per quanto riguarda i tifosi, invece, bisognerà regolare i flussi, magari facendo delle prove a maggio nei campionati magari aprendo ai vaccinati o a coloro i quali hanno avuto il Covid ed hanno gli anticorpi. Un primo tentativo di riapertura potrebbe esserci per la finale di Coppa Italia".