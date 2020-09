Commissione FIGC, Della Frera: "Tamponi Serie A, ecco perché siamo tranquilli! Gare a rischio? Ecco come gestiamo eventuali positivi"

Ultimissime calcio Napoli - «Francamente non conosco le metodologie applicate allo Sporting e in Portogallo, ma credo sia molto complesso che un caso simile possa accadere in Italia»: il professor Walter Della Frera, membro AssoCalciatori della Commissione medico-scientifica della Figc, ha contribuito ha trovare quella mediazione tra le istanze del Comitato tecnico scientifico e la necessita? di tornare al calcio giocato, stilando l’attuale protocollo anti-Covid.

L'ha intervistato l'edizione odierna de Il Mattino:

Perche? pensa che in Serie A sia piu? difficile che accada un rinvio come Sporting-Napoli?

«Nell’attuale ricerca di eventuali casi Covid ogni 4 giorni e con la risposta immediata che si ha nella giornata stessa, crediamo di aver trovato la formula per evitare la sussistenza di problematicita? come quella avvenuta in Portogallo. Puo? accadere che ci possa essere simile con un tampone effettuato il giorno stesso della partita, ma abbiamo predisposto tutto perche? il tampone avvenga almeno 24 ore prima del match».

Puo? accadere che la risposta al tampone fatto prima della gara arrivi in ritardo? Come ci si comporta?

«Nelle rotazioni che abbiamo stabilito, per le tecnologie che abbiamo a disposizione, sappiamo che i tamponi avverranno sempre in tempo utile. Deve accadere solo un eventuale, e complesso da ipotizzare, problema tecnico per far arrivare il risultato in ritardo».

Come ci si comportera? in caso di positivita?? Le gare sono a rischio?

«Se si riscontra una positivita?, la squadra va in quarantena facendo un tampone ogni due giorni. Se siamo in prossimita? di una gara, si fa il tampone anche il giorno della partita, si ha la risposta entro poche ore e chi non e? positivo puo? giocare. Ma, parlo di un caso limite, perche? saremo in grado di riscontrare la positivita? il giorno stesso: il gruppo negativo prosegue ad allenarsi ed a preparare la gara anche in caso di positivo che viene spostato in quarantena, con un tampone che pero? viene ripetuto ogni 48 ore con la squadra in ritiro che forma quello che abbiamo definito gruppo chiuso, osservando un’altra forma di quarantena, potendo scendere in campo se viene confermata la negativita?».

State discutendo un alleggerimento del numero dei tamponi?