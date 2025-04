Ultime calcio - Giuseppe Cruciani, ai microfoni de La Zanzara, ha dichiarato:

“Spiegatemi come mai se tutti lavorano, concerti, teatri, ristoranti, credenti e non credenti, perché sospendere il calcio? Cosa è questo servilismo assurdo?! Il calcio è business! Facessero un grande omaggio e poi the show must go on! Incredibile!”