Cruciani: "Le frasi su Leclerc e Scampia? Le ho dette eccome, però poi ho aggiunto un’altra cosa"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Radio24 Giuseppe Cruciani, rilasciando alcune dichiarazioni.

‚ÄúLe frasi su Leclerc e Scampia? Le ho dette eccome, per√≤ poi ho aggiunto un‚Äôaltra cosa: andare in giro con un orologio costosissimo √® una cazzata e attira i ladri. Perch√® ho detto Scampia? Potrei elencare tante altre periferie, da Quarto Oggiaro a Milano o in altri quartieri se giri con i soldi fuori dalla tasca puoi essere un obiettivo. Non √® che voglio mettere sulla croce Scampia e dire che √® uguale ai ladri: se poi si vuole interpretare come una uscita anti-Napoli fate come volete. Probabilmente √® un luogo comune, ho detto che il fatto che Leclerc sia uscito con un orologio da due milioni di euro lo renda obiettivo dei ladri. Cos√¨ come in una periferia se esci con i soldi dalla tasca sei un obiettivo. Non sono mai stato a Scampia, ma il punto non √® questo. A me fa pi√Ļ impressione il fatto che questa eccessiva attenzione verso chi metterebbe in cattiva luce Napoli‚ÄĚ