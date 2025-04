Cruciani: "Faccio una correzione su chi vincerà lo Scudetto tra Napoli e Inter"

Ospite fisso di Area Fritta, trasmissione in onda sul canale Youtube di Chiamarsi Bomber, Giuseppe Cruciani ha parlato così della cocente sconfitta dell'Inter contro il Milan:

"Oggi è la fine del miraggio Triplete, ma era solo un'invenzione giornalistica o l'Inter ci credeva? È una suggestione senza senso, solo giornalistica, non esiste un 'Trofeo Triplete'.

Esiste solo il fatto che l'Inter in una stagione, per svariati motivi, è riuscita a vincere tre trofei insieme, per circostanze irripetibili. Se vinci campionato o Champions chiunque se ne fotte della questione Triplete, nessuno se ne ricorderà mai. L'Inter è a tre partite dall'obiettivo Champions, dire che è difficilissimo o addirittura impossibile è un controsenso. I nerazzurri hanno le stesse possibilità del Barcellona, del Psg e dell'Arsenal, più o meno. Paradossalmente invece in questo momento è più complicato il campionato, perché mancano 5 partite, e sono una scalata un po' più complicata di quella del Napoli.

Per l'Inter la partita decisiva è quella con la Roma, se vince e rimane attaccata al Napoli poi l'altra partita difficile ce l'avrà alla penultima contro la Lazio. Secondo me l'unica gara in cui i partenopei possono perdere punti è a Lecce. Questo sulla carta. Dopo la sconfitta dell'Inter a Bologna devo fare una correzione, perché la ritenevo avanti. Ora penso Napoli 60% e Inter 40%, perché ripeto, a parte l'ostacolo Lecce per me il Napoli le vince tutte".