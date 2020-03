Crotone, Vrenna: "Prematuro parlare di decisioni, spero non si facciano porcate!"

Notizie - Gianni Vrenna, presidente del Crotone, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

“Giornalmente non si decide nulla, non si possono fare pronostici. Il momento è difficile per tutti, per l’economia di tutto il territorio”.

“Sicuramente ci saranno tante carte bollate attorno a queste decisioni, spero si possa finire con regolarità: l’importante è che non si facciano porcate”.