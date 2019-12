Cronache di Napoli - Affare Torreira-Napoli, l'Arsenal potrebbe rilanciare: prestito di 18 mesi e obbligo di riscatto a una cifra più bassa

Ultime notizie calcio Napoli - Nel mercato di gennaio però bisogna capire cosa acquisterà il Napoli perché i big non si muovono e cercare di non ‘strapagare’ giocatori normali come racconta l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“Il favorito per mettere a posto il centrocampo azzurro è diventato l’ex Sampdoria Torreira. L’uruguaiano vorrebbe lasciare l’Arsenal perché non si è ambientato, nonostante buone prestazioni con i ‘Gunners’. Gli piacerebbe tornare in Italia ma bisogna trovare la formula giusta e per il Napoli è quella di un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto a 25-30 milioni di euro. L’Arsenal però potrebbe rilanciare: prestito di 18 mesi e obbligo di riscatto a una cifra più bassa. Ovviamente non mancano le alternative, Berge del Genk e Paredes del Psg”