Tomas sicuro: "Mi dispiace che Rog abbia giocato poco a Napoli, sono sicuro che esploderà a Cagliari"

Ultime notizie calcio Napoli - Stjepan Tomas, ex nazionale croato ed ex di Vicenza e Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Ho visto anche Atalanta-Valencia e ho seguito parecchio il mio amico Juric col suo Verona. E poi mi piace molto Sarri: due anni fa sono stato anche a Dimaro a seguire il ritiro del Napoli. In Italia oggi si è tornati a giocare un buon calcio, ci sono tecnici di valore. Adesso c'è più spettacolo anche grazie ad allenatori come Gasperini, Sarri, Juric. Brozovic con Conte è migliorato molto e sono contento per lui. In Croazia lo stimiamo molto, con Modric e Rakitic è uno dei più forti. Mi dispiace che Rog abbia avuto poco spazio al Napoli ma al Cagliari sta facendo vedere le sue qualità e sono sicuro che esploderà".